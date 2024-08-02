Российские бойцы начали применять мины ТМ-62 для подрыва «опорников» ВСУ

Российские военные при штурме Урожайного применяли переделанные противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны .

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Восток“ из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62», — указали в оборонном ведомстве.

Стрелок с позывным Белый рассказал, что мины дорабатывали самостоятельно. Бойцы выкручивали детонатор, закладывали тротил и ставили капсюль с детонатором. После у военных было всего семь секунд с момента броска до взрыва. Белый отметил, что эффект от заброшенной в сооружение мины больше, чем от гранаты.

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