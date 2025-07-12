Лекцию ко Дню семьи прочитали в фармацевтической компании в Химках

Сотрудникам фармацевтической компании рассказали об истории Дня семьи, любви и верности. В конце слушатели обсудили помощь участникам специальной военной операции.

К коллективу обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Она поздравила присутствующих с прошедшим праздником.

«Этот трогательный день наполнен теплом и искренностью. Он напоминает нам о вечных ценностях — семьи, взаимной любви, верности и преданности. Поздравляю и желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония», — сказала депутат.

Спикеры рассказали про историю праздника, а также святых Петра и Февронию Муромских. Завершилось мероприятие беседой, посвященной теме помощи участникам специальной военной операции.

«Сегодня, когда наши военнослужащие находятся в зоне СВО, защита их интересов и оказание им всесторонней поддержки становится нашей общей задачей. Мы должны помнить о них, помогать их семьям и делать все возможное для приближения победы», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех в единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная напомнила, что с момента начала реализации инициативы для химчан провели свыше 1300 мероприятий.