Позицию радиотехнической роты ВСУ разнесли ракетой Х-35

ВКС России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО ВСУ

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины. Удар по позиции радиотехнической роты ПВО противника показало Минобороны.

Атаку произвели Воздушно-космические силы России. По позиции радиотехнической роты ударили ракетой ракетой Х-35. Военные уничтожили радиолокационную станцию СТ-68, автомобиль, кабину боевого управления и дизель-электростанцию. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.

Минобороны сообщало 1 августа об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. В Николаевской области у поселка городского типа Новый Буг ударили по пункту дислокации военных.

Украинские подразделения отступили с ключевых высот в районе Клещеевки к юго-западу от Артемовска. Силовики заявили, что они понесли большие потери и решили оставить свои позиции.

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