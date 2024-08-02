Позицию радиотехнической роты ВСУ разнесли ракетой Х-35

Атаку произвели Воздушно-космические силы России. По позиции радиотехнической роты ударили ракетой ракетой Х-35. Военные уничтожили радиолокационную станцию СТ-68, автомобиль, кабину боевого управления и дизель-электростанцию. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.

Минобороны сообщало 1 августа об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. В Николаевской области у поселка городского типа Новый Буг ударили по пункту дислокации военных.

Украинские подразделения отступили с ключевых высот в районе Клещеевки к юго-западу от Артемовска. Силовики заявили, что они понесли большие потери и решили оставить свои позиции.