Москалькова рассказала, как украинским детям насаждают ненависть к России

В украинских школах и детских садах ребятам внушают ненависть к русскому языку, русским людям и России. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы выезжали в те регионы, которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки, это украинские школы. Они у нас хранятся в музее. С детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный, он будет с бутылкой водки, с сигаретой», — отметила Москалькова.

Она считает, что такая политика приводит к росту неонацистских настроений среди молодежи. Москалькова подчеркнула, что в Донецке и Луганске детей якобы преследовали за то, что они говорили на русском языке и сохраняли свою культуру.

Ранее Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных. Они попросили книги, крестики и Библию.