Неадекват зарезал охранника в петербургском супермаркете

Житель Петербурга пырнул ножом охранника супермаркета и ранил его коллегу в руку. Видеозапись с нападением в магазине на Парнасе появилась в распоряжении 360.ru.

Из-за ранения один охранник умер. По данным Следственного комитета по Выборгскому району города, против нападавшего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

По какой именно причине мужчина набросился с оружием на охрану, неизвестно. Предварительно, между злоумышленником и сотрудниками магазина возник конфликт из-за салфеток.

Фото: 360.ru
1/2
Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
2/2

Полиция задержала нападавшего — им оказался местный житель 1998 года рождения.

Ранее мужчина набросился с ножом на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде. Он ранил ребенка, а затем сбежал и заперся в квартире. Пострадавшего доставили в больницу, ему зашили рану. Из больницы раненого мальчика выписали через несколько дней.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте