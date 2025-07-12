Неадекват зарезал охранника в петербургском супермаркете

Житель Петербурга пырнул ножом охранника супермаркета и ранил его коллегу в руку. Видеозапись с нападением в магазине на Парнасе появилась в распоряжении 360.ru.

Из-за ранения один охранник умер. По данным Следственного комитета по Выборгскому району города, против нападавшего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

По какой именно причине мужчина набросился с оружием на охрану, неизвестно. Предварительно, между злоумышленником и сотрудниками магазина возник конфликт из-за салфеток.