«Решил сделать пакость». В Госдуме жестко раскритиковали последние решения Байдена

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал решение президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием медвежьей услугой. Его процитировало РИА «Новости» .

По словам Шеремета, это не даст никаких весомых преимуществ Украине и не спасет его от капитуляции и разгрома.

«Просто Байден, видимо, решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров», — сказал депутат.

Байден, поставляя оружие Зеленскому, лишает Украину возможности начать мирные переговоры, которые так нужны ей. За этим решением скрываются интересы окружения Байдена и стоящих за ним военных корпораций, считает Шеремет.

«Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир», — заявил депутат.

Ранее Илон Маск прокомментировал тайный запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов. Он сказал, что это «не нормально».