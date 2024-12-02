«Решил сделать пакость». В Госдуме жестко раскритиковали последние решения Байдена
Депутат Шеремет: Байден оказывает Украине медвежью услугу, накачивая ее оружием
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал решение президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием медвежьей услугой. Его процитировало РИА «Новости».
По словам Шеремета, это не даст никаких весомых преимуществ Украине и не спасет его от капитуляции и разгрома.
«Просто Байден, видимо, решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров», — сказал депутат.
Байден, поставляя оружие Зеленскому, лишает Украину возможности начать мирные переговоры, которые так нужны ей. За этим решением скрываются интересы окружения Байдена и стоящих за ним военных корпораций, считает Шеремет.
«Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир», — заявил депутат.
Ранее Илон Маск прокомментировал тайный запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов. Он сказал, что это «не нормально».