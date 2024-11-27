«Это не нормально». Маск раскритиковал решение Байдена по Украине

Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов — ненормальный. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X .

«Это не нормально», — написал он в ответ на публикацию о запросе администрации нынешнего главы государства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов. Деньги пойдут на новое оружие для Украины.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация Байдена поставит украинской стороне все обещанные средства, чтобы государство могло «продолжать сражаться» в течение 2025 года. Он напомнил, что страну поддерживают более 50 иностранных союзников, если ситуация дойдет до переговоров, то Украине нужно вести их с позиции силы.