«Это не нормально». Маск раскритиковал решение Байдена по Украине
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине в 24 миллиарда долларов
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов — ненормальный. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«Это не нормально», — написал он в ответ на публикацию о запросе администрации нынешнего главы государства.
Ранее американские СМИ сообщили, что Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов. Деньги пойдут на новое оружие для Украины.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация Байдена поставит украинской стороне все обещанные средства, чтобы государство могло «продолжать сражаться» в течение 2025 года. Он напомнил, что страну поддерживают более 50 иностранных союзников, если ситуация дойдет до переговоров, то Украине нужно вести их с позиции силы.