Разведчик объяснил, как ВС РФ за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ

Вооруженные силы России могут определить местоположение высших офицеров ВСУ с помощью системы спутниковой связи «Иридиум». Об этом РИА «Новости» рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки.

Украинские военные пользуются «Иридиумом», и получить доступ к нему достаточно сложно. Но есть подразделения, которые этим занимаются. Часто такие радиостанции обслуживают важных представителей ВСУ, отметил Гамбит.

«Буквально, только выход [на связь] был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям», — рассказал разведчик.

Затем бойцы ВС России принимают решение: нанести огневое поражение или проследить за целью.

Гамбит также рассказал, что зачастую женщины в ВСУ находятся на постах противовоздушной обороны и следят за небом под Харьковом.