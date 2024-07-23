Офицер ВС РФ Гамбит: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

Все чаще в рядах Вооруженных сил Украины можно увидеть женщин. Об их основной роли РИА «Новости» рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север».

В основном женщины в ВСУ находятся на дежурстве на постах противовоздушной обороны.

«Обычно они находятся на контрольно-пропускных пунктах или на наблюдательных постах вокруг Харькова, следя за воздушной обстановкой», — рассказал Гамбит.

Он представит запись радиоперехвата с Харьковского направления, где бойцы ВСУ докладывают о ситуации командующему с позывным Жокей. В записи слышен женский голос военнослужащей с позывным Дана.

Ранее украинские военные в Красногоровке сложили оружие и сдались в плен бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск.