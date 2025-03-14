При падении БПЛА в Южной Битце никто не пострадал

Каторов: в Южной Битце упали обломки беспилотника, никто не пострадал

Беспилотный летательный аппарат сбили утром 14 марта над территорией Ленинского округа Подмосковья. Среди жителей никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Станислав Каторов.

По его словам, обломки дрона упали на строящийся дом в микрорайоне Южная Битца. На месте работают экстренные службы.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — попросил Каторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале также сообщил об упавшем БПЛА в Ленинском округе.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — указал глава региона.

Также два беспилотника сбили над Балашихой — обломки одного из них рухнули на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА ликвидировали в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Ранее 360.ru показал на видео последствия прилета БПЛА в дом в Резервном проезде в Москве.