Беспилотник попал в частный дом на юго-западе Москвы

Мощный хлопок произошел около одного из частых двухэтажных домов в Троицком административном округе Москвы после прилета беспилотника. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в коттеджном поселке Росинтер-2. Прибывшие на место специалисты увидели, что дрон попал в комнату на втором этаже.
Повреждения получили три автомобиля и один квадроцикл, информация о пострадавших не поступала.
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