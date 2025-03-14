Беспилотник попал в частный дом на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: БПЛА попал в дом в поселке Росинтер-2 в Троицком округе Москвы

Фото: РИА «Новости»

Мощный хлопок произошел около одного из частых двухэтажных домов в Троицком административном округе Москвы после прилета беспилотника. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в коттеджном поселке Росинтер-2. Прибывшие на место специалисты увидели, что дрон попал в комнату на втором этаже.

Повреждения получили три автомобиля и один квадроцикл, информация о пострадавших не поступала.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте