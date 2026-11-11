Омичей призвали не выходить на улицу из-за атаки БПЛА

Жителей Омской области призвали не выходить на улицу из-за атаки беспилотников. К населению в мессенджере «Макс» обратился губернатор региона Виталий Хоценко.

«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», — сообщил глава области.

Беспилотную опасность в Омской области объявили в 12:40. В 14:56 Хоценко написал, что дежурные силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников.

Губернатор потребовал от жителей региона соблюдать осторожность, не наблюдать за работой ПВО, не фотографировать и не публиковать эти материалы.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 627 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Под ударом в том числе оказались Московский регион. Дроны сбивали также над акваторией Азовского моря.