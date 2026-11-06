ВС России взяли новые рубежи у трех поселений на севере Харьковской области

Марочко: ВС России за несколько дней заняли новые рубежи у Гоптовки и Глубокого

На севере Харьковской области российские военные в ходе наступления за несколько дней заняли новые рубежи и позиции в окрестностях трех населенных пунктов, в числе которых была Гоптовка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что российские военные продолжили выполнять задачи спецоперации. За несколько последних суток они расширили зону контроля ВС России в этом районе.

«Есть подтвержденная информация о занятии новых рубежей и позиций в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое и Лукьянцы», — сказал военный эксперт.

Еще в сентябре Марочко рассказывал, что российские военные, зачищающие местность у освобожденной Гоптовки, готовятся к наступлению на Харьков. Они действовали по флангам поселения, расширяя плацдарм для дальнейшего продвижения.

До этого Марочко сообщал, что бойцы ВС России за выходные дни заняли новые рубежи и позиции в районе Гоптовки и взяли под контроль трассу, идущую на Цуповку.