Келин: Украине можно бить Storm Shadow только в своих якобы признанных границах

Россия исходит из того, что Великобритания разрешила Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории республики. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат напомнил позицию британской стороны, которую публично озвучивали в 2023 году. С того момента, по словам дипломата, она остается неизменной.

«Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах „международно признанной“ территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — указал собеседник агентства.

Посол подчеркнул, что высказывания официальных лиц Великобритании насчет применения Украиной переданных Storm Shadow зачастую носят весьма размытый характер. Поэтому СМИ трактуют их по-разному, резюмировал он.

Издание The Daily Telegraph со ссылкой на представителя британского кабмина накануне сообщило, что военная помощь Великобритании предназначена только для обороны украинских территорий. Власти страны не разрешали применять Storm Shadow для ударов по России, указали журналисты.