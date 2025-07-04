В Госдуме предложили строить специализированные поселки для многодетных семей

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу рассмотреть возможность реализации программы по возведению специализированных поселков для многодетных семей. Об этом сообщил ТАСС.
Парламентарий напомнил, что многодетные семьи в России зачастую сталкиваются с острыми жилищными и социально-экономическими трудностями. Инициатива призвана помочь решить их.
«Предполагается, что в рамках данной программы индивидуальные жилые дома будут предоставляться <…> по договорам социального найма с последующей возможностью приватизации», — указал Миронов в обращении.
Ранее стало известно, что депутат также предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС. По его мнению, необходимо разработать соответствующие изменения в федеральное законодательство.
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