В Госдуме предложили строить специализированные поселки для многодетных семей

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу рассмотреть возможность реализации программы по возведению специализированных поселков для многодетных семей. Об этом сообщил ТАСС .

Парламентарий напомнил, что многодетные семьи в России зачастую сталкиваются с острыми жилищными и социально-экономическими трудностями. Инициатива призвана помочь решить их.

«Предполагается, что в рамках данной программы индивидуальные жилые дома будут предоставляться <…> по договорам социального найма с последующей возможностью приватизации», — указал Миронов в обращении.

Ранее стало известно, что депутат также предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС. По его мнению, необходимо разработать соответствующие изменения в федеральное законодательство.