Энергетики в Сергиевом Посаде приступили к ремонту на поврежденной подстанции

Энергетики «Россети Московский регион» приступили к ремонтным работам после повреждения подстанции в микрорайоне Звездочка в Сергиевом Посаде. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба «Россетей».

«В результате внешнего воздействия на подстанцию в микрорайоне Звездочка в городе Сергиев Посад Московской области произошло технологическое нарушение. Электроснабжение части жителей района прервано», — заявили в пресс-службе.

Энергетики приступили к ремонту и замене поврежденного оборудования. Пока идут работы, большую часть потребителей подключили к резервным источникам электроэнергии.

Ранним утром ВСУ атаковали беспилотниками Сергиево-Посадский округ. В результате ЧП на подстанции случился пожар. Как отметила глава округа Оксана Ероханова, без электричества остались микрорайоны Рабочий, Птицеградский, Звездочка, Клементьевский, Скобянка и наполовину Ферма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки два человека пострадали. Их отправили в Сергиево-Посадскую больницу, врачи оценили состояние пациентов как среднетяжелое.