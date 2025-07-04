Запрет на полеты самолетов ввели в нескольких аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары, Ярославля, Нижнекамска, Ижевска и Казани. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 05:25 утра по московскому времени пресс-секретарь ФАВТ объявил о временных ограничениях в работе аэропорта Гагарин в Саратове. На данный момент аэровокзал работает в обычном режиме.

Позже стало известно о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропортах Куромоч (Самара), Туношна (Ярославль), Бегишево (Нижнекамск), Казань и Ижевск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заявил официальный представитель Росавиации.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили почти 50 дронов ВСУ над российскими регионами.