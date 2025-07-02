Бал медалистов прошел в Раменском

Ежегодный бал учеников, окончивших школу с отличием, состоялся в Раменском. Он объединил около 180 лучших выпускников округа. Золотые медали «За особые успехи в учении» получили 109 ребят, а серебряные — 71.

Среди награжденных — стобалльники ЕГЭ, победители и призеры всероссийских и региональных олимпиад. Лидерами по количеству медалистов в этом учебном году стали гимназия города Раменское и Дергаевская школа № 23.

Награды лучшим выпускникам на торжественной церемонии во дворце культуры «Воровского» вручали глава Раменского округа Эдуард Малышев и председатель Совета депутатов Юрий Ермаков. Они поздравили ребят с заслуженным успехом и пожелали дальнейших свершений.

Кроме самих медалистов, наградами отметили и их наставников — учителей, которые подготовили двух и более стобалльников Единого госэкзамена.