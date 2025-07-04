Тысячи жителей Ростовской области остались без света после атаки БПЛА

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны было ликвидировано 26 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области. Из-за атаки в Шахтах тысячи местных жителей остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек», — написал он.

Кроме того, в нескольких домах, расположенных недалеко от подстанции, повреждено остекление. По данным Слюсаря, никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. Бригада саперов занимается обезвреживанием обломков дронов.

Представители администрации города Шахты в официальном Telegram-канале добавили, что возобновление электроснабжения планируется в течении ближайших трех часов.

Ранее на подстанции в Сергиево-Посадском округе Московской области случился пожар после атаки БПЛА.