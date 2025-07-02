Встреча с победительницей Кубка мира по пауэрлифтингу прошла в Воскресенске

Надежда Сычева успешно выступила на Кубке мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в столице Китая. Турнир собрал более 160 участников из 23 стран мира. Спортсменка из воскресенского клуба инвалидов «Лидер» выступала за сборную России. Надежда Сычева стала серебряным призером в весовой категории до 73 килограммов, а по сумме трех попыток — победительницей Кубка мира с результатом 320 килограммов.

За высокое спортивное мастерство тяжелоатлетку наградили почетной грамотой главы Воскресенска и вручили ей ценный подарок.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил Надежду Сычеву с выдающимся результатом. «Наш городской округ славится не только хоккеем, мы развиваем и будем продолжать развивать разные виды спорта. Русских спортсменов помнят и знают во всем мире и во все времена. Благодарю! Горжусь!» — написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Малкин.