Посла России Беляева вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам
МИД Швеции вызвал на беседу посла России Сергея Беляева из-за недавних событий в Сумах. Российский дипломат указал на очередное нарушение норм международного права со стороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
В шведском МИД Беляеву зачитали позицию властей страны по поводу удара ВС РФ по Сумам.
«В ответ <…> посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных „коллег“», — отметили в посольстве.
Российский дипломат указал, что ВСУ в нарушение норм международного права использовали мирное население в качестве живого щита для военных объектов.
Российские военные 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава украинской группировки «Северск» в Сумах. Ликвидировано более 60 военных из 200, которые находились на совещании. Уничтожено и повреждено около 30 единиц транспортных средств