В Сумах российские войска двумя ракетами комплекса «Искандер-М» разгромили здание, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что украинское руководство продолжает использовать мирных граждан в качестве живого щита — размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Также группировки войск «Север» на Белгородском направлении поразили формирования механизированной бригады, двух бригад теробороны и бригады береговой обороны противника в населенных пунктах Лесное, Петрушевка, Миропольское и Проходы Сумской области.

В результате ударов украинская армия потеряла до 95 военных, боевую бронированную машину, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по украинской инфраструктуре. Также войска ВС России освободили населенные пункты Журавка, Басовка Сумской области и Гуево Курской области.