Полтысячи пропавших при эвакуации человек нашли в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: в регионе нашли 500 пропавших при эвакуации
В Курской области обнаружили сотни жителей, пропавших во время эвакуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Найдено уже более 500 человек», — написал он.
По словам Смирнова, в поисках задействовали Российский Красный Крест, правительство Курской области и силовиков.
Врио губернатора заявил о недостатке помещений для оперативного обслуживания тех, кто обращается за помощью. Речь идет о тысячах человек ежедневно. Смирнов поручил региональному правительству подобрать дополнительные помещения, их предоставят в ближайшее время.
Более 3,5 тысячи жителей Курской области обратились за помощью в поисках близких, рассказал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он добавил, что эвакуация большого количества людей неизбежно приводит к потере связи между родственниками. С подобными ситуациями сталкивались в Донбассе и Белгородской области.