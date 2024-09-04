Полтысячи пропавших при эвакуации человек нашли в Курской области

В Курской области обнаружили сотни жителей, пропавших во время эвакуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Найдено уже более 500 человек», — написал он.

По словам Смирнова, в поисках задействовали Российский Красный Крест, правительство Курской области и силовиков.

Врио губернатора заявил о недостатке помещений для оперативного обслуживания тех, кто обращается за помощью. Речь идет о тысячах человек ежедневно. Смирнов поручил региональному правительству подобрать дополнительные помещения, их предоставят в ближайшее время.

Более 3,5 тысячи жителей Курской области обратились за помощью в поисках близких, рассказал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он добавил, что эвакуация большого количества людей неизбежно приводит к потере связи между родственниками. С подобными ситуациями сталкивались в Донбассе и Белгородской области.