Готовим на походной плитке. Новгородцы рассказали, как живут без электричества
Жительница Новгородской области: готовить еду приходится на походных плитках
В Новгородской области второй день нет света из-за прошедшего шторма. Местная жительница рассказала 360.ru, как удается справляться с бытовыми делами без электричества.
Она пожаловалась, что свет отключили вчера примерно в 19:00, и так и не возобновили подачу.
«В пятницу целый день были тоже без электричества, а на улице +35», — отметила собеседница 360.ru.
После блэкаута жители стали активно использовать генераторы. Также в ход идут походные плитки.
«Справляемся с генераторами. Но разумеется, мощности не хватает на все. <… > „Россети“ пишут, что в течение дня восстановят. Ну, а мы готовим завтрак на походной плитке», — добавила женщина.
Из-за града, ливней и шквалистого ветра без света остались более 470 населенных пунктов в Новгородской области. Из-за неполадок новгородский филиал «Россети Северо-Запад» работает в регионе в круглосуточном режиме.
Житель одной из деревень сообщил 360.ru, что из-за долгих отключений жить приходится как в Средневековье. По его словам, люди не могут дозвониться до ответственных лиц и не видели ремонтных бригад.