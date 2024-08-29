Более трех тысяч человек потеряли своих близких в Курской области

Мирошник: РКК за неделю нашел более 350 пропавших в Курской области

Более трех с половиной тысячи граждан, потерявших родственников из Курской области, обратились за помощью в поисках близких в Российский Красный Крест. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он сообщил, что представители организации за последнюю неделю нашли более 350 человек, которых считали пропавшими без вести.

Мирошник пояснил, что в основном это люди, которые потеряли связь по различным причинам. Например, разъехались по разным ПВР или родственники из других регионов России не смогли выйти на связь с родными. Во всех этих случаях граждане обращаются за помощью в подобные службы, добавил посол.

Он подчеркнул, что эвакуация большого числа людей неизбежно приводит к потере связи между родственниками.

«К сожалению, это реальность, с которой мы сталкивались как в Донбассе, так и в Белгородской области, и в других регионах», — заключил Мирошник.

Ранее в Сети появилась фейковая новость том, что за вывоз родственников из Коренева в Курской области якобы нужно заплатить 20 тысяч рублей. Власти опровергли данную информацию.