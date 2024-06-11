Появились кадры уничтожения украинского самолета Су-25 в Днепропетровской области

Минобороны: «Ланцет» ударил по Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

Уничтожение Су-25 Вооруженных сил Украины на аэродроме в Днепропетровской области попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны .

Российские бойцы — операторы БПЛА ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов противника. Воздушные судна стояли на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Судя по кадрам, снаряд точно попал по цели. После удара раздался взрыв, а самолет загорелся.

«В результате прямого попадания самолет Су-25 ВСУ был уничтожен. Уничтожение самолета подтверждается кадрами объективного контроля», — указали в оборонном ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, российские военные уничтожили на аэродромах базирования сразу два самолета противника. Речь идет о Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах спецоперации.