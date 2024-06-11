Российские войска уничтожили два самолета ВСУ на аэродромах базирования
Минобороны: ВС РФ уничтожили украинские самолеты Су-27 и Су-25 на аэродромах
Российские войска уничтожили на аэродромах базирования два украинских самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины», — указали в оборонном ведомстве.
За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразила живую силу и военную технику украинских боевиков в 107 районах спецоперации.
Средства противовоздушной обороны сбили 45 БПЛА, а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 10 американских реактивных снарядов HIMARS.
Как сообщили 11 июня в Минобороны, российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Речь идет о селах Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области. При этом ВС РФ ликвидировали два склада украинских боевиков и более 560 единиц живой силы противника.