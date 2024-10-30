Пленный украинец описал уничтожение его подразделения в Курской области

Пленный солдат ВСУ Андрей Безручко рассказал РИА «Новости» , как российские войска уничтожили его подразделение в Курской области. Он призвал соотечественников складывать оружие и сдаваться.

Безручко рассказал, как российский пулеметчик «задвухсотил», то есть уничтожил, старшего их группы, который пошел встречать их смену.

«Пришел приказ, что держать [позицию], пока не придет группа, не найдет другой обходной путь, чтобы нас поменять. Мы остались втроем. Потом „затрехсотило“ (ранили — прим. ред.) всех», — поделился штурмовик.

Вторая группа пришла на рассвете. Когда группа Безручко начала отходить, по ним открыли огонь. Работали стрелковым оружием и минометами. Пленный отметил, что его ранило осколками, он отполз в кусты и оторвался от группы. Потом он сдался в плен.

Ранее в СМИ опубликовали видео с пленением двух военнослужащих ВСУ — мужчины и женщины. На кадрах видно, как российские бойцы конвоируют пленных.