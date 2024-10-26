Опубликованы кадры с пленной украинкой из ВСУ в Курской области

На кадрах видно, как бойцы ВС РФ конвоируют пленных.

«Будете знать, как русскую землю завоевывать», — сказал замыкающий российский боец.

Это не первый случай, когда в курском приграничье в плен попала девушка-солдат. В августе появилось видео допроса украинской военнослужащей, которая добровольно вступила в ряды ВСУ. По ее словам, на российскую границу ее привезли из Одессы.

Кроме того, этой весной в Черниговской области начали привлекать украинок на военные учения для последующей отправки на передовую. ВСУ объявили набор в женский батальон «Белоснежек».

Ранее политолог Андрей Кошкин заявлял, что украинки пополняют ряды ВСУ, но пока их чаще посылают на фронт телеграфистами, операторами беспилотников и снайперами, а не штурмовиками.