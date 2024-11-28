Отрядам «Барс» передали огнеметы и гаубицы

Российские добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение станции РЭБ, вездеходы, огнеметы и гаубицы. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в беседе с изданием «Военные комиссариаты России» .

Он отметил, что в июне этого года внесли изменения в организационно-штатную структуру формирований для повышения их огневой мощи. В группах огневой поддержки теперь есть должности операторов БПЛА и гранатометное отделение.

В сентябре Минобороны сообщило о создании добровольческого отряда «БАРС-Белгород» для защиты гражданской инфраструктуры, уничтожения дронов и противодействия диверсантам. Такие же отряды сформировали и в других приграничных регионах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в отряд «Барс-Белгород» поступили три женщины. Он выразил им благодарность и отметил, что Россия гордится теми, кто защищает свою страну.