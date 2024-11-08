Три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»

В Белгородской области уже три женщины вступили в добровольческий отряд министерства обороны «Барс-Белгород». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщины подписали контракт для вступления в отряд 7 ноября. Еще пять жительниц области готовят документы для сдачи в военкомат и вступления в «Барс-Белгород».
Гладков выразил большую благодарность всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли.
«Потому что по-другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в „Барсе“ с оружием в руках защищает нашу страну», — заключил глава региона.
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