Три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»

Гладков: в отряд «Барс-Белгород» вступили 3 женщины, готовятся еще пять

В Белгородской области уже три женщины вступили в добровольческий отряд министерства обороны «Барс-Белгород». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщины подписали контракт для вступления в отряд 7 ноября. Еще пять жительниц области готовят документы для сдачи в военкомат и вступления в «Барс-Белгород».

Гладков выразил большую благодарность всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли.

«Потому что по-другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в „Барсе“ с оружием в руках защищает нашу страну», — заключил глава региона.