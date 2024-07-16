«Нужен больший мясник». В Раде обвинили офис Зеленского в отстранении командующих ВСУ

Офис Зеленского отстраняет командующих ВСУ, трезво оценивающих обстановку, чтобы привести на их место сторонников нового контрнаступления. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия», — указал он.

Для этого офис Зеленского, по словам Дубинского, дискредитирует генералов, чтобы «под давлением общественности» привести военачальников, придерживающихся логики «Победа или смерть».

«Суммируя: офису во главе ВСУ нужен больший „мясник“, чем нынешний», — подытожил депутат.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления украинской армии.

