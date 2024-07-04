Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ

Зеленский: ВСУ начнут наступление, когда будут укомплектованы бригады

Фото: РИА «Новости»

Украина начнет новое контрнаступление, когда ей поступит необходимая военная помощь от союзников. Об этом агентству Bloomberg заявил президент страны Владимир Зеленский.

«ВСУ с точки зрения живой силы находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад. Новое контрнаступление на фронте — вопрос их комплектования», — сказал он.

Зеленский отметил, что порядка 14 бригад количеством от 28 000 до 35 000 солдат из-за задержек в поставках оружия со стороны европейских и американских союзников не готовы к бою.

Ранее Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен публично раскрыть детали своего плана по урегулированию украинского конфликта.

Он отметил, что Украина хочет быть готова, если речь будет идти о потере ее государственности или независимости. Политик подчеркнул, что готов лично встретиться с Трампом и его представителями после президентских выборов в ноябре.

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