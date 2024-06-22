«Не дают бить по аэродромам». На Украине пожаловались на ограничение дальности ударов

США не позволяют Украине наносить удары американским оружием по ключевым аэродромам России. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники издания пожаловались, что власти США, ограничивая дальность ударов американским оружием по России, не дают ВСУ атаковать российские военные аэропорты.

«Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но все еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам», — написала газета.

По информации авторов статьи, США ограничили дальность ударов расстоянием до 100 километров от границы. Американские чиновники не подтвердили изданию эти данные.

После наступления российской армии в Харьковской области США сняли запрет на использование американского оружия по российской территории. При этом география таких ударов ограничивалась приграничными территориями вокруг Харьковской области. Президент США Джо Байден отметил, что Америка не разрешала ВСУ бить «по Москве и Кремлю» и в целом наносить удары вглубь российской территории.