Путин рассказал, для чего ВС России продвигаются к Харькову

Путин: Россия отодвигает линию фронта, чтобы снизить удары ВСУ по Белгороду

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары ВСУ по Белгороду и другим населенным пунктам. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

«Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта», — подчеркнул президент.

Также глава государства назвал количество российских военных, находящихся в зоне СВО. По его словам, их сейчас там около 700 тысяч.

Организовать кадровую программу «Время героев» Путин предложил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Ее цель — подготовить высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции.