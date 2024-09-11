Нацеленную на газопровод ракету ВСУ сбили в Тульской области

Авторы публикации уточнили, что украинские военные переделали советскую десятиметровую ракету «Ангара». Но цели она не достигла и упала недалеко от газовой магистрали. По предварительным данным, разрушений на земле в результате удара нет.

Региональное издание «Тульские новости» со ссылкой на собственный источник уточнило, что ракета упала в Ефремовском районе рядом с газораспределительной станцией. Гигантский снаряд не долетел до заданных координат благодаря работе систем противовоздушной обороны.

Mash связал атаку на газопровод с истечением в конце года контракта на транзит российского газа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявлял, что вслед за прокачкой в страны Европы энергоносителя с 1 января прекратит работу нефтепровод «Дружба», который обеспечивает сырьем Словакию, Чехию и Венгрию.

На этой неделе крупнейшая венгерская нефтегазовая группа MOL объявила, что заключила контракт с нефтяными поставщиками и операторами трубопроводов о продолжении прокачки сырья через украинский участок газопровода «Дружба» без остановки. В компании подчеркнули, что новые договоренности полностью соответствуют всем санкциям Евросоюза.