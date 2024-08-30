Украина назвала сроки прекращения транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину прекратится с 1 января 2025 года, но страна готова продолжить поставки энергоресурсов через российскую территорию из стран Средней Азии. С таким заявлением выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что также с 1 января остановит работу нефтепровод «Дружба», через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

«Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа», — привел заявление Подоляка Telegram-канал «Политика страны».

Условием для продолжения поставок газа через украинскую территорию Подоляк назвал требование европейских стран.

«Если какая-либо страна Европы посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контракты», — добавил он.

В октябре прошлого года украинский оператор «Нафтогаз» объявил, что не станет продлевать договор о транзите российского газа после его истечения в 2024 году. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что разработка новых схем поставок энергоносителя в ЕС без согласования с Россией невозможна.