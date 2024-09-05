Надпись в поддержку СВО появилась в Киеве

Надпись в поддержку проведения спецоперации появилась в Киеве, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на одной из городских улиц заметили написанный лозунг «Za правду!» на фоне российского триколора.

Подпольщик уточнил, что получил информацию от своих товарищей из сопротивления.

«В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: „Zа правду!“ на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе» — отметил Сергей Лебедев.

Он показал полученные от коллег фотографии и добавил, что члены подполья не только помогают приближать победу ВС России, но и показывают свое присутствие всем жителям Украины.

Пару дней назад российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в Одессе. По информации Сергея Лебедева, удалось уничтожить около 20 боевиков, еще примерно 50 получили ранения.