ВС России ударили по порту с иностранными наемниками в Одессе

Лебедев: ВС РФ ликвидировали более 20 иностранных наемников в одесском порту

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли удар по порту в Одессе, где находились иностранные наемники. Об этом РИА «Новости»сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт… По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились „иностранные специалисты“, прикомандированные к ВСУ», — сказал он.

По словам Лебедева, иностранцы встречали привозимую технику и распределяли ее по подразделениям, в которых самих наемников оформляли как сержантский или младший офицерский состав.

В ходе удара ликвидировали более 20 иностранных наемников. Также пострадали еще около 50 человек. Кроме того, четверых раненых эвакуировали на «улетевшем в сторону Румынии» вертолете.

Днем 29 августа в Одесской области прогремел взрыв. За несколько минут до этого в регионе включили воздушную тревогу.

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