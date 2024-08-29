ВС России ударили по порту с иностранными наемниками в Одессе

Российские военные нанесли удар по порту в Одессе, где находились иностранные наемники. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт… По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились „иностранные специалисты“, прикомандированные к ВСУ», — сказал он.

По словам Лебедева, иностранцы встречали привозимую технику и распределяли ее по подразделениям, в которых самих наемников оформляли как сержантский или младший офицерский состав.

В ходе удара ликвидировали более 20 иностранных наемников. Также пострадали еще около 50 человек. Кроме того, четверых раненых эвакуировали на «улетевшем в сторону Румынии» вертолете.

Днем 29 августа в Одесской области прогремел взрыв. За несколько минут до этого в регионе включили воздушную тревогу.