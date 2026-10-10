360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На подлете к Москве сбили 15 беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник в 09:10.

    За три часа до этого Собянин сообщал еще о 10 сбитых БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, за утро 10 октября на подлете к столице ликвидировали 25 беспилотников ВСУ. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 560 украинских дронов над территорией российских регионов.

    В Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Двух мужчин госпитализировали, а женщине оказали помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

    Еще один человек пострадал во время ночной атаки в Ростовской области. Также местный житель получил ранения в Туапсе Краснодарского края.

    Читайте также

    В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала пенсионерка

    Более 500 украинских БПЛА сбили в небе над Россией ночью

    При атаке БПЛА на Калужскую область пострадали девять человек

    В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала пенсионерка

    Более 500 украинских БПЛА сбили в небе над Россией ночью

    При атаке БПЛА на Калужскую область пострадали девять человек