На подлете к Москве сбили 15 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник в 09:10.

За три часа до этого Собянин сообщал еще о 10 сбитых БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, за утро 10 октября на подлете к столице ликвидировали 25 беспилотников ВСУ. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 560 украинских дронов над территорией российских регионов.

В Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Двух мужчин госпитализировали, а женщине оказали помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

Еще один человек пострадал во время ночной атаки в Ростовской области. Также местный житель получил ранения в Туапсе Краснодарского края.