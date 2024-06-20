Минобороны стало наращивать производство разных видов БПЛА

Дюмин: Минобороны включилось в производство БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Министерство обороны занялось производством беспилотных летательных аппаратов для нужд специальной военной операции. Об этом рассказал РИА «Новости» помощник президента России Алексей Дюмин.

Он уточнил, что работа по насыщению войск беспилотниками идет по двум направлениям. С одной стороны, Минобороны наращивает виды производства дронов. С другой, российский проект «Кулибин-клуб» Народного фронта тестирует и отбирает лучшие разработки отечественных инженеров.

«Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», — сказал Дюмин.

На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с Дюминым проблему поставки беспилотников в войска.

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