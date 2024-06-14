Белоусов и Дюмин обсудили поставки беспилотников российским войскам

Министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по вопросам взаимодействия с регионами России и поставок беспилотников войскам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Белоусов отметил, что субъекты Российской Федерации с самого начала СВО оказывают помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки», — передали в оборонном ведомстве.

Сейчас в подразделения нужны дополнительные закупки и поставки дронов, средств РЭБ, бронезащиты и прочей экипировки. Глава министерства призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемых технике и снаряжении.

Белоусов также призвал обеспечить военных качественным лечением. По его мнению, систему оказания помощи участникам СВО необходимо делать общей.

Ранее глава Минобороны России провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Разговор оказался откровенным и конструктивным.