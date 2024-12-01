Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР

Российские военные рассказали о ходе операции, в процессе которой освободили село Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Министерства обороны в официальном Telegram-канале опубликовало также кадры штурма.

Военнослужащие группировки войск «Центр» пояснили, что наступление велось малыми отрядами, которые передвигались от укрытия к укрытию, используя природный рельеф и замаскированные позиции.

Корректировку действий осуществляли благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые координировали работу артиллерии и других подразделений. Ударные FPV-дроны обеспечивали мощную огневую поддержку, эффективно уничтожая укрепления противника.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, успешная операция позволила занять ключевые позиции и установить российский триколор на территории Новоалексеевки.

Ранее Минобороны доложило об освобождении Воровского и Раздольного в ДНР.