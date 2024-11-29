Минобороны сообщило об освобождении Воровского и Раздольного в ДНР

Российские военные за прошедшие сутки освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Село Воровское, с 2016 года на Украине называвшееся Юрьевкой, расположено к западу от Селидова и к югу от Красноармейска (Покровска), а поселок Раздольное — к северо-востоку от Великой Новоселки.

Первым о штурме Раздольного 23 ноября сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов. По его словам, в поселке ВСУ создали крупный командный и логистический пункт, снабжая по идущей там автодороге гарнизон Великой Новоселки.

Ранее офицер батальона ВСУ «Волки да Винчи» Дмитрий Деркач предположил, что украинские войска полностью потеряют территорию ДНР до наступления зимы, а далее российские войска продолжат наступать уже по Днепропетровской области.