Российские врачи научились оперировать людей, пострадавших от кассетных боеприпасов в зоне СВО. Специфика таких ранений в большом количестве травм на разных частях тела, сообщил РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Александр Бабич.

Он признался, что принципы классической баллистики, которым обучают в медуниверситетах, не пригодились в условиях современного вооруженного конфликта. Бабич заявил, что кассетные боеприпасы, дроны и пули наносят специфические травмы.

«Мы имеем дело со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией, такого опыта было немного. <…> У нас сейчас бывают пациенты, у которых точечные ранения, насквозь проходит организм», — сказал доктор.

По словам Бабича, хирурги и анестезиологи в зоне СВО столкнулись с настоящими вызовами. Он объяснил, что один пациент мог получить множественные ранения, и в таких случаях важно понять, с чего начать операцию.

Бабич заверил, что российские врачи не делят пациентов на россиян и украинцев. Он сказал, что они лечат всех, независимо от принадлежности.