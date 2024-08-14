«Пациент — не боевая единица». Врач рассказал об одинаковом лечении бойцов РФ и Украины

Врач Бабич: военные медики лечили бойцов ВС РФ и пленных ВСУ, не делая различий

Фото: РИА «Новости»

Российские врачи спасали жизни бойцов ВС РФ и украинских военнопленных, не делая между ними различий. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

По его словам, раненые солдаты другой армии для медиков являются пациентами, а не боевыми единицами.

«Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам», — сказал Бабич.

Он привел в качестве примера французского военного хирурга Жана Ларрея, служившего в наполеоновской армии. Последний описал в своих мемуарах, в частности, операции, проведенные русским солдатам, причем он радовался, когда те шли на поправку.

Ранее российские врачи спасли тяжелораненого бойца ВСУ Андрея Куришко, попавшего в плен к ВС РФ в районе Клещеевки в ДНР.

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