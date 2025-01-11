Массированная атака ВСУ на Воронеж: силы ПВО сбили уже более 15 беспилотников

Гусев: силы ПВО сбили уже более 15 БПЛА в небе над Воронежем

Над Воронежем силы ПВО этой ночью обнаружили и уничтожили уже более 15 украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщил глава региона, по предварительным данным, несмотря на масштабы атаки, пострадавших и разрушений на земле нет.

Он напомнил воронежцам, что в случае обнаружения, приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам нельзя. Вместо этого нужно, не подходя к опасным предметам, позвонить в службу 112.

Ранее в Тамбовской области украинский дрон влетел в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, среди жителей есть пострадавшие.