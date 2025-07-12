Капремонт школы в щелковской деревне Серково вышел на финишную прямую

На стройплощадке учебного заведения трудятся 30 специалистов. Сейчас они выполняют внутренние отделочные и инженерные работы: красят стены, устанавливают основания под уличное освещение, укладывают плитку в пищеблоке, проводят электромонтажные работы и подшивают потолки. Отметим, что обновление школы проводят в рамках государственного контракта на сумму свыше 331 миллиона рублей.

«До начала учебного года остается чуть более полутора месяцев. Мы делаем все, чтобы ребята 1 сентября пришли в комфортные и безопасные школы», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Также еще в четырех образовательных учреждениях проводят в этом году капитальный ремонт: в лицее № 14 имени Юрия Гагарина, в дошкольном отделении средней общеобразовательной школы № 16, в дошкольном отделении школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школе № 24 имени Сергея Красовского.