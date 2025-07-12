Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели подростка в Дагестане

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад в связи с делом о гибели 17-летнего дагестанского подростка, на которого рухнул лифт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Грузовой лифт упал на парня в лифтовой шахте в торговом центре Махачкалы.

«Председатель СК России поручил <… > доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе.

По информации республиканской Прокуратуры, ЧП произошло в коммерческом объекте на проспекте Акушинского. Лифт упал, когда подросток работал в его шахте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, сообщили «Известия».

Ранее лифт рухнул в торгово-развлекательном центре Prime Plaza в Москве. Внутри кабины находилась девушка. На место вызвали скорую.