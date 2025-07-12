В Молдавии умер последний дошедший до Берлина ветеран войны

В Молдавии на 104-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин. Как сообщил координатор комитета «Победа» Алексей Петрович, он начал боевой путь в 1941 году и прошел войну от Москвы до Берлина, участвовав в штурме столицы нацистской Германии.
Петрович отметил, что Филандин до конца оставался в строю и был живой связью с героической страницей истории. Ветеран жил в Кишиневе, участвовал в памятных мероприятиях и был награжден двумя орденами Красной Звезды.
Ранее ветерану Великой Отечественной войны в Истре вручили российский паспорт. Анастасия Прокофьевна Годованец родилась в 1933 году на территории Украины.
Уровень раскрываемости преступлений вырос в Чехове в 2025 году
Силовики накрыли подпольное казино в Москве
Инженеры из Химок выиграли на отраслевом турнире по боулингу
Выездной прием администрации прошел в микрорайоне Новые Химки
Коллекцию экспонатов обороны Москвы собрали в школьном музее в Химках
Пенсионеры вырастили огурцы и помидоры в офисе Совета ветеранов в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте